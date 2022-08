Suicidio assistito | Marco Cappato in caserma per auto denunciarsi | rischia 12 anni di carcere

Agenzia_Ansa : Marco Cappato si è autodenunciato a Milano dopo avere accompagnato la signora Elena, malata terminale, al suicidio… - Agenzia_Ansa : VIDEO I Fine vita, il messaggio della 69enne veneta accompagnata in Svizzera da Marco Cappato. La donna era malata… - Piu_Europa : Sosteniamo la battaglia di @MarcoCappato sul #finevita. Lo scandalo dei suoi processi è un’accusa e un richiamo po… - CheEnrico : RT @Agenzia_Ansa: Marco Cappato si è autodenunciato a Milano dopo avere accompagnato la signora Elena, malata terminale, al suicidio assist… - Salvato75735378 : @Corrado0M @FilSava @EnricoLetta @jacopocoghe @M_Rachele @ProVitaFamiglia @ChiaraColosimo @SimoPillon @gasparripdl… -

In base alla sentenza della Corte costituzionale sul caso Cappato - Antoniani, un italiano può accedere almedicalmente, ma deve avere delle condizioni specifiche'. Lo ha spiegato ...In Italia, infatti, proprio grazie alla disobbedienza civile di Cappato per l'aiuto fornito a Fabiano Antoniani (sentenza 242 della Corte costituzionale) ilè possibile e legale in ...Marco Cappato si autodenuncia. I carabinieri hanno trasmesso alla Procura di Milano l’autodenuncia di Marco Cappato, il tesoriere dell’ associazione Luca Coscioni, che ieri ha accompagnato al suicidio ...ROMA - "Mi autodenuncerò a Milano per l'aiuto fornito alla signora Elena che ha scelto di interrompere la propria sofferenza. In Svizzera è legale, in ...