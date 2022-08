Stiamo andando incontro all’apocalisse climatica

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Un giorno, neanche troppo lontano, potremmo trovarci a fare i conti con disastri climatici sempre più catastrofici che potrebbero trasformare la Terra in un luogo ostile ad ogni forma di vita, come in seguito a una guerra nucleare su scala globale. E in cima alla lista delle possibili cause c’è il cambiamento climatico antropogenico, cioè quello attribuibile all’azione dell’uomo. Secondo gli esperti il rischio di una catena di disastri climatici è pericolosamente sottoesplorato Un gruppo di scienziati, in uno studio appena pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, sostiene, infatti, che il rischio di una catena di disastri naturali dovuti al riscaldamento globale, oltre a essere molto concreto, è tuttora “un argomento pericolosamente sottoesplorato” dalla comunità internazionale. Gli esperti invitano tutti a considerare il peggio per prepararsi meglio e ...