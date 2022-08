Pontina e Via Appia (ma non solo), raffica di multe della Polstrada: telefonino al volante, alta velocità e guida sotto effetto di alcol e droga (Di mercoledì 3 agosto 2022) Controlli straordinari della Polizia Stradale di Latina nel mese di luglio. Stretta sugli automobilisti indisciplinati sulle maggiori arterie del territorio tra cui la statale Pontina e la Via Appia (ma non solo). Tante le multe elevate, oltre 700, per violazioni che vanno dall’uso del telefonino al volante alla guida in stato di ebrezza. I controlli della Polizia Stradale di Latina In tutto, per i controlli, sono state impiegate circa 266 pattuglie. Tali equipaggi sono intervenuti anche per situazioni emergenziali e per prestare soccorso/assistenza agli utenti della strada (sono stati registrati 159 soccorsi a terzi). Controlli assidui sono stati organizzati nei confronti di veicoli che trasportano merci e passeggeri, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Controlli straordinariPolizia Stradale di Latina nel mese di luglio. Stretta sugli automobilisti indisciplinati sulle maggiori arterie del territorio tra cui la statalee la Via(ma non). Tante leelevate, oltre 700, per violazioni che vanno dall’uso delalallain stato di ebrezza. I controlliPolizia Stradale di Latina In tutto, per i controlli, sono state impiegate circa 266 pattuglie. Tali equipaggi sono intervenuti anche per situazioni emergenziali e per prestare soccorso/assistenza agli utentistrada (sono stati registrati 159 soccorsi a terzi). Controlli assidui sono stati organizzati nei confronti di veicoli che trasportano merci e passeggeri, ...

