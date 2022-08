Pjanic e non solo: Juventus scatenata, assalto totale al Barcellona (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Juventus potrebbe risolvere il mercato grazie all’aiuto del Barcellona; i bianconeri, oltre a Pjanic, sembrano su un altro obiettivo. Il momento della verità è arrivato; la Juventus deve risolvere la situazione legata al proprio mercato in entrata considerando come la stagione stia per iniziare. Allegri ha bisogno, visto quanto successo a Pogba e McKennie, di un altro centrocampista e anche un attaccante che possa rinforzare il reparto offensivo. L’aiuto potrebbe arrivare direttamente da Barcellona; i bianconeri, oltre a Pjanic, sembrano essere fortemente interessanti anche ad un altro giocatore. Andiamo a vedere di chi si tratta. LaPresseCome abbiamo detto la Juventus ha bisogno di regalare ad Allegri altri colpi in vista della prossima stagione; sono diversi gli ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 3 agosto 2022) Lapotrebbe risolvere il mercato grazie all’aiuto del; i bianconeri, oltre a, sembrano su un altro obiettivo. Il momento della verità è arrivato; ladeve risolvere la situazione legata al proprio mercato in entrata considerando come la stagione stia per iniziare. Allegri ha bisogno, visto quanto successo a Pogba e McKennie, di un altro centrocampista e anche un attaccante che possa rinforzare il reparto offensivo. L’aiuto potrebbe arrivare direttamente da; i bianconeri, oltre a, sembrano essere fortemente interessanti anche ad un altro giocatore. Andiamo a vedere di chi si tratta. LaPresseCome abbiamo detto laha bisogno di regalare ad Allegri altri colpi in vista della prossima stagione; sono diversi gli ...

IceEyes87 : @MileTrecarichi Cmq ad Allegri piacciono più che altro mezze pippe e spesso infortunati, ora non capisco se non vuo… - antocosen75 : @lucsazzo Non siamo più forti..!!al momento se escono quelli che debbono uscire ed inseriamo uno fra Paredes o Pjan… - heelsteffe : @calcio_andrea Kean ti fa schifo ma Pjanic che è diventato un giocatore da Serie B dalla penultima stagione alla Ju… - Dario_Ghiro : @SuperSimo_9 Si focalizza sui giocatori che ritiene adatti al suo gioco. Pjanic è stata più una boutade dei giornal… - SuperSimo_9 : @Dario_Ghiro Dico medioevo xkè si focalizza sempre su quei giocatori,avrebbe rivoluto Pjanic,i giovani non sa allen… -