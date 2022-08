Neodecortech | neutralizzazione del proprio impatto carbonico entro il 2023

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Laspa di Filago, tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell’interior design, si è affidata ad Axpo Italia, quarto operatore nel mercato libero dell’energia, per compensare le proprie emissioni degli stabilimenti di Filago e di Casoli (Teramo). La partnership tra le due società vede il coinvolgimento di Asja Market, società che fa capo al gruppo Asja Ambiente Italia e che gestisce i VERs (Verified Emission Reduction). Luigi Cologni, ad di, commentando quanto fatto con Axpo, afferma che “il raggiungimento della carbon neutrality per gli stabilimenti diè un risultato molto importante per gli obiettivi ESG che il nostro gruppo si è dato nel triennio 2021-. Inoltre, la neutralità ...