Morto Alessandro De Santis, Lillo in “Johnny Stecchino”: aveva 50 anni (Di mercoledì 3 agosto 2022) Johnny Stecchino è un film del 1991 diretto e interpretato da Roberto Benigni. L’idea su cui si basa la trama, ovvero quella un perfido personaggio condannato a morte che vuole sfruttare la somiglianza con uno sventurato sosia per salvarsi la pelle mettendo in atto un complicato ma diabolico piano che alla fine viene sventato dagli stessi complici, ricalca molto da vicino quella del film del 1958 Totò a Parigi, interpretato da Totò e diretto da Camillo Mastrocinque. Tra gli attori c’era anche Alessandro De Santis, il quale ha interpretato Lillo. L’uomo è Morto a 50 anni. A dare l’annuncio è stata la famiglia dell’attore.



fanpage : L’attore, affetto da sindrome di Down, è morto a 50 anni. Era l’iconico Lillo, amico di Dante in Johnny Stecchino,… - Corriere : Morto l’attore Alessandro De Santis, il famoso «Lillo» in Johnny Stecchino - infoitcultura : Morto Alessandro De Santis di Johnny Stecchino - infoitcultura : Morto Alessandro De Santis: addio all'attore che interpretò Lillo in Johnny Stecchino - ChiaraEsse1 : Ciao Lillo ?? È morto a Roma l'attore Alessandro De Santis: interpretò Lillo in 'Johnny Stecchino' -