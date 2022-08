L’ecosistema Solana colpito da un attacco hacker | svuotati 8 000 wallet

(Di mercoledì 3 agosto 2022), una piattaforma blockchain pubblica, è statoda unche ha prosciugato milioni di criptovalute da 8.000 “hot” (uno strumento che permette agli investitori di criptovalute di conservare o scambiare i token). Il danno potrebbe ammontare tra i 4,5 e gli 8 milioni di dollari. LEGGI ANCHE > Cosa sono e a cosa servono idi criptovaluteal8000Sembra che glisiano stati in grado di rubare sia la criptovaluta di(SOL) sia alcune compatibili con la blockchain di, come la stablecoin USD Coin (USDC). ...

giornalettismo : L’ecosistema Solana è stato colpito da un hacker che ha prosciugato milioni di criptovalute da 8.000 “hot wallet” - xdefiM1 : Nuovo appuntamento col #DeFi #Thread. Continuiamo con l’ecosistema di #Solana e in particolare con Raydium???? -

Giornalettismo

... tra cui uno dei principali dell', Phantom. In totale, ... Summary Com'è avvenuto'attacco ai wallet diCome ha ...Anche il commerce di NFT Magic Eden , basato su, ha affermato che è in atto un diffuso exploit di SOL che sta prosciugando i portafogli in tutto, e ha invitato gli utenti a ... Attacco hacker all'ecosistema Solana: svuotati 8000 wallet