Koulibaly risponde a De Laurentiis | «serve rispetto per le nazionali africane»

"Da giocatore del Napoli ho rappresentato anche il Senegal, non è stato facile ma serve rispettare anche le nazionali africane". Così Kalidou Koulibaly risponde alle dichiarazioni di De Laurentiis sui calciatori africani. "La cosa più importante è rispettare tutti. Vero che è stata dura andare in Coppa d'Africa durante la stagione quando ero al Napoli, ma come capitano del Senegal non penso sia giusto parlare così di una nazionale africana che merita rispetto". "Se quello è il pensiero di De Laurentiis lo rispetto, è un suo diritto pensare di poter costruire una squadra senza giocatori africani. Ma sono sicuro che al Napoli tante persone non la pensano come lui, né in città né in società".

