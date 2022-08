Juve: un centrocampista richiesto dalla Cremonese (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Cremonese è in pressing per il prestito del centrocampista della Juventus, Fabio Miretti, 19 anni compiuti oggi. Sempre secondo la... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 3 agosto 2022) Laè in pressing per il prestito deldellantus, Fabio Miretti, 19 anni compiuti oggi. Sempre secondo la...

Pjanic, le due strade: o rescinde o si abbassa lo stipendio. La Juve vigila TORINO - Le due strade di Miralem Pjanic : o rescinde o si abbassa lo stipendio. E la Juventus resta vigile. Il centrocampista bosniaco, infatti, ha stupito Xavi nei match di preparazione. Il tecnico catalano è disposto a tenerlo a Barcellona, ma il giocatore vuole garanzie di essere impiegato e di risultare ... Milinkovic - Savic impazza: la Juventus 'come il Real Madrid' La Juve non sta cercando Milinkovic - Savic in questo momento, almeno ad oggi. Non hanno mai aperto ... sogno e realtà i tifosi della Juventus non hanno mai smesso di sperare nel centrocampista serbo, ... Tuttosport Juventus, il Monza su Rovella: c'è l'offerta Di Marzio: "La Juve vuole prendere Besaggio dal Genoa" La Juventus potrebbe presto mettere a segno un colpo di mercato di prospettiva. Gianluca di Marzio, tramite il proprio account "Twitter", dà infatti i bianconeri intenti a portare ... TORINO - Le due strade di Miralem Pjanic : o rescinde o si abbassa lo stipendio. E la Juventus resta vigile. Ilbosniaco, infatti, ha stupito Xavi nei match di preparazione. Il tecnico catalano è disposto a tenerlo a Barcellona, ma il giocatore vuole garanzie di essere impiegato e di risultare ...Lanon sta cercando Milinkovic - Savic in questo momento, almeno ad oggi. Non hanno mai aperto ... sogno e realtà i tifosi della Juventus non hanno mai smesso di sperare nelserbo, ... Juventus su Mertens: Allegri vuole un attaccante che faccia più ruoli La Juventus potrebbe presto mettere a segno un colpo di mercato di prospettiva. Gianluca di Marzio, tramite il proprio account "Twitter", dà infatti i bianconeri intenti a portare ...