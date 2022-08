Juve, Mertens dice no… per il Napoli (Di mercoledì 3 agosto 2022) No, grazie. Mertens rifiuta l'offerta della Juventus, che gli aveva proposto un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione. Come si... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 3 agosto 2022) No, grazie.rifiuta l'offerta dellantus, che gli aveva proposto un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione. Come si...

Gazzetta_it : Mertens dice no a 5 milioni della Juve: non vuole tradire la sua Napoli - AlfredoPedulla : #Inter e #Juve non sono in orbita #Mertens per troppi motivi - Gazzetta_it : Mertens alla Juve? Duttilità, fiuto del gol ed esperienza: una garanzia per Allegri - infoitsport : Calciomercato, Mertens rifiuta la Juve: bianconeri su Kostic - infoitsport : Gazzetta - Mertens dice no, la Juve su Kosfic -