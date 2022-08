Juve, continuano i contatti tra Arthur e il Valencia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Arthur sempre più lontano dalla Juve: contatti continui con il Valencia di Gattuso per riportare il brasiliano in Liga Continua la trattativa tra la Juve e il Valencia per il possibile trasferimento in Spagna di Arthur. Il centrocampista brasiliano è da qualche settimana nel mirino del club che milita in Liga ed è sempre più fuori dai progetti dei bianconeri. La trattativa è per la cessione in prestito di Arthur che, come raccontato da Gianluca Di Marzio, avrebbe avuto recentemente un contatto positivo con Gattuso. C’è il completo gradimento del tecnico del Valencia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022)sempre più lontano dallacontinui con ildi Gattuso per riportare il brasiliano in Liga Continua la trattativa tra lae ilper il possibile trasferimento in Spagna di. Il centrocampista brasiliano è da qualche settimana nel mirino del club che milita in Liga ed è sempre più fuori dai progetti dei bianconeri. La trattativa è per la cessione in prestito diche, come raccontato da Gianluca Di Marzio, avrebbe avuto recentemente un contatto positivo con Gattuso. C’è il completo gradimento del tecnico del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

