John Boyega non ha intenzione di recitare nei film Marvel | Non fa parte della mia visione

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 3 agosto 2022) L'attoreha spiegato perché, almeno per ora, non ha alcunadiin unha svelato il motivo per cui non ha, almeno per ora, diin un. L'attore viene spesso inserito nelle indiscrezione degli interpreti che sarebbero pronti a debuttare nel MCU, ma ha smentito in un'intervista a Men's Health ogni voce apparsa online e sulla carta stampata negli ultimi anni. Parlando deiha infatti dichiarato: "Per me, attualmente, non è qualcosa che fa...