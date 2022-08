Il ritorno a scuola sarà senza mascherine (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il protocollo sulle misure anti-Covid nelle classi scade il 31 agosto e non è previsto un rinnovo. I sistemi di areazione, tuttavia, non sono stati ancora adeguati Leggi su wired (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il protocollo sulle misure anti-Covid nelle classi scade il 31 agosto e non è previsto un rinnovo. I sistemi di areazione, tuttavia, non sono stati ancora adeguati

StefanoFassina : Non mi ricandido. Sciagurata frattura tra @pdnetwork e @Mov5Stelle Ma impegno totale in campagna elettorale per dig… - Gabrigrifo1 : E vorrei ben vedere il resto d'Europa,tutto,le ha tolte a marzo per gli studenti e questa anche se in clamoroso rit… - Massimi40945796 : RT @Stef2021rm: A scuola senza masks ne' ventilazione. Vista l'inspiegabile latitanza di Ema che ha il dossier da half May,Aifa che aspetta… - Stef2021rm : A scuola senza masks ne' ventilazione. Vista l'inspiegabile latitanza di Ema che ha il dossier da half May,Aifa che… - viluattivissimo : sono le 3 di notte, stanno tutti dormendo tranne @OTBXH0ME che mi ha appena abbandonata perché inizia ad avere paur… -