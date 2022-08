Il figlio minorenne scappa dalla comunità: il caso della tiktoker partenopea (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E’ diventato un caso che infiamma i social quello di una popolare tiktoker napoletana che ha denunciato la fuga del figlio minorenne da una comunità alla quale era stato assegnato dai servizi sociali del Comune di Napoli. In uno dei suoi video, la donna – con un passato turbolento (“ho fatto delle pazzarie“), dal quale afferma di stare uscendo – si chiede come sia stato possibile che il ragazzo sia scappato e chiede di sapere dove sta, anche se poi dice di essere comunque in contatto con lui e che sta bene. Riguardo all’allontanamento dalla famiglia, spiega che il ragazzo era seguito dai servizi sociali perché non andava a scuola e ammette che lei lo trascurava: poi sarebbero subentrati altri problemi ed il figlio è ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E’ diventato unche infiamma i social quello di una popolarenapoletana che ha denunciato la fuga delda unaalla quale era stato assegnato dai servizi sociali del Comune di Napoli. In uno dei suoi video, la donna – con un passato turbolento (“ho fatto delle pazzarie“), dal quale afferma di stare uscendo – si chiede come sia stato possibile che il ragazzo siato e chiede di sapere dove sta, anche se poi dice di essere comunque in contatto con lui e che sta bene. Riguardo all’allontanamentofamiglia, spiega che il ragazzo era seguito dai servizi sociali perché non andava a scuola e ammette che lei lo trascurava: poi sarebbero subentrati altri problemi ed ilè ...

