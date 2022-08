Habilita cresce con una importante acquisizione in Piemonte

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Gruppo sanitarioha acquistato dalla Fondazione Ferrero, l’Istituto Climatico di Robilante, rinomato centro dotato di 140 posti letto tra riabilitazione e lungodegenza, in provincia di Cuneo. Grazie a questa, conclusa dopo circa un anno di trattative,consolida ulteriormente la sua presenza sul territoriose, dove opera già con i due presidi di Acqui Terme (Villa Igea) e Fara Novarese (I Cedri), portando così a 300 i suoi posti letto in, ai quali si aggiungono i 250 delle sedi lombarde.arriva così a investire nella Regione circa 70 milioni di euro in pochi anni, tra acquisizioni, ristrutturazioni e ampliamenti. La Fondazione Ferrero, nata nel secolo scorso per volontà della famiglia di Giovanni Ferrero, oggi proprietà della ...