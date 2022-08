Giovane tedesca denuncia di essere stata violentata (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ha raccontato in ospedale di essere stata violentata di notte, poco prima che potesse rientrare in casa. La vittima è una ragazza tedesca di 25 anni che si trova in città per motivi di studio. L'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ha raccontato in ospedale didi notte, poco prima che potesse rientrare in casa. La vittima è una ragazzadi 25 anni che si trova in città per motivi di studio. L'...

palermo24h : Zona tribunale, la denuncia choc di una ragazza tedesca: “Sono stata violentata sotto casa” - add966 : RT @a_lambardi: 'Perché qui a Severodonetsk vi odiano? L'Ucraina occidentale non ha mai amato il Donbass. E' iniziato tutto dal 24, hanno b… - Kaisha1890 : RT @a_lambardi: 'Perché qui a Severodonetsk vi odiano? L'Ucraina occidentale non ha mai amato il Donbass. E' iniziato tutto dal 24, hanno b… - GrazianiAngela : RT @a_lambardi: 'Perché qui a Severodonetsk vi odiano? L'Ucraina occidentale non ha mai amato il Donbass. E' iniziato tutto dal 24, hanno b… - giordi63 : RT @a_lambardi: 'Perché qui a Severodonetsk vi odiano? L'Ucraina occidentale non ha mai amato il Donbass. E' iniziato tutto dal 24, hanno b… -