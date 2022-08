Fiamme sulla Roma-Fiumicino: strada chiusa e traffico in tilt (Di mercoledì 3 agosto 2022) A causa di un incendio divampato nello spartitraffico centrale è stata provvisoriamente chiusa al traffico l’autostrada A91 “Roma Fiumicino” in direzione Fiumicino, altezza del km 16. Nel dettaglio Sul posto il personale Anas, la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco che in questo momento stanno gestendo l’emergenza. Il traffico sarà riaperto non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per il transito. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 agosto 2022) A causa di un incendio divampato nello sparticentrale è stata provvisoriamenteall’autoA91 “” in direzione, altezza del km 16. Nel dettaglio Sul posto il personale Anas, la Poliziale e i Vigili del Fuoco che in questo momento stanno gestendo l’emergenza. Ilsarà riaperto non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per il transito. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Fiamme sulla Roma-Fiumicino: strada chiusa e traffico in tilt - palermo24h : Un’auto in fiamme sull’A19, un tamponamento sulla Palermo-Mazara: autostrade in tilt - PalermoToday : Un’auto in fiamme sull’A19, un tamponamento sulla Palermo-Mazara: autostrade in tilt - news24_city : Assalto a portavalori sulla SS16 bis, mezzi in fiamme e un ferito - PugliaStream : Nuovo assalto a un portavalori: mezzo in fiamme sulla statale 16 e strada bloccata -