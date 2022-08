Elezioni 2022, Di Maio: “Impegno Civico pretende rispetto” (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – “Impegno Civico vuole costruire, è una comunità fatta di persone determinate, pazienti, pronte a dare il massimo, ma la nostra comunità pretende rispetto e parità di trattamento. Altrimenti viene meno il principio fondante di una coalizione”. Così Luigi Di Maio, capo politico di Impegno Civico, in una nota diramata dopo l’incontro con il segretario dem Enrico Letta – presente anche Bruno Tabacci – alla Camera. “Nelle coalizioni deve prevalere il rispetto reciproco, verso tutti coloro che ne fanno parte – esordisce il ministro agli Affari esteri in una nota – Sin dall’inizio, abbiamo avuto l’obiettivo di costruire una coalizione compatta e omogenea per fermare la deriva estremista rappresentata dai partiti che, per interessi personali, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – “vuole costruire, è una comunità fatta di persone determinate, pazienti, pronte a dare il massimo, ma la nostra comunitàe parità di trattamento. Altrimenti viene meno il principio fondante di una coalizione”. Così Luigi Di, capo politico di, in una nota diramata dopo l’incontro con il segretario dem Enrico Letta – presente anche Bruno Tabacci – alla Camera. “Nelle coalizioni deve prevalere ilreciproco, verso tutti coloro che ne fanno parte – esordisce il ministro agli Affari esteri in una nota – Sin dall’inizio, abbiamo avuto l’obiettivo di costruire una coalizione compatta e omogenea per fermare la deriva estremista rappresentata dai partiti che, per interessi personali, ...

