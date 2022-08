Covid, nella Bergamasca continua la discesa della curva: i dati settimanali dell’Ats (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il report Il tasso di incidenza nella settimana 27 luglio-2 agosto è pari a 419 nuovi casi per 100.000 abitanti, contro i 538 della scorsa settimana. Ricoveri in calo. «Ma non va abbassata la soglia di attenzione. Quarta dose, soggetti fragili non aspettino l’autunno» Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il report Il tasso di incidenzasettimana 27 luglio-2 agosto è pari a 419 nuovi casi per 100.000 abitanti, contro i 538scorsa settimana. Ricoveri in calo. «Ma non va abbassata la soglia di attenzione. Quarta dose, soggetti fragili non aspettino l’autunno»

