Con un'alleanza Sinistra-Verdi con M5s, la colazione Letta-Calenda-Di Maio perderebbe 14 collegi uninominali. La stima di Youtrend (Di mercoledì 3 agosto 2022) La decisione di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, di rinviare (a data da destinarsi) l'incontro con Enrico Letta, apre nuovi scenari in termini di alleanze e possibili conseguenze sulla composizione del nuovo Parlamento. Quanto peserebbe un'eventuale alleanza di Sinistra Italia ed Europa Verde con il Movimento 5 stelle e che conseguenze avrebbe sulla coalizione Letta-Calenda-Di Maio? Alla domanda ha risposto Youtrend-CatteneoZanetto che ha pubblicato una stima sull'attribuzione dei seggi uninominali, tenendo conto della "supermedia" degli ultimi sondaggi. Senza la lista di Fratoianni e Bonelli il centroSinistra perderebbe 14 collegi uninominali (9 alla Camera e 5 al Senato).

