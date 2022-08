Chiede di essere pagata per il suo lavoro ma viene presa a schiaffi e calci (Di mercoledì 3 agosto 2022) Chiede di essere pagata per il suo lavoro, ma viene presa con schiaffi e con calci e riprende in diretta tutta la scena con il suo cellulare: è accaduto a una ragazza nigeriana in uno stabilimento balneare a Soverato, nota località... Leggi su today (Di mercoledì 3 agosto 2022)diper il suo, macone cone riprende in diretta tutta la scena con il suo cellulare: è accaduto a una ragazza nigeriana in uno stabilimento balneare a Soverato, nota località...

repubblica : Soverato, chiede di essere pagata per il suo lavoro ma il datore la massacra di botte. Lei riprende tutto col cellu… - LaVeritaWeb : De Benedetti rinnega sé stesso sulla guerra in Ucraina, chiede un nuovo comitato di liberazione nazionale dalla Mel… - vaticannews_it : ???? Il #Papa incontra il clero, prega alla tomba di San Francesco de Laval. Chiede perdono per le vittime di abusi;… - boletusatanas : RT @chilisummer: La lega non ha idea di cosa mettere nel programma elettorale sul quale dovrebbero essere votati (Bagnai chiede l'aiuto del… - CarloNaggi : RT @eziomauro: Soverato, chiede di essere pagata per il suo lavoro ma il datore la massacra di botte. Lei riprende tutto col cellulare - la… -