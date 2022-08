Bimba di 5 anni cade in un dirupo: è gravissima. Il dramma sotto gli occhi dei genitori (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tragedia nella provincia del Verbano Cusio Ossola: una bambina di cinque anni è precipitata in un burrone. Secondo quanto riferito, la piccola era insieme ai genitori per una passeggiata a Campello ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tragedia nella provincia del Verbano Cusio Ossola: una bambina di cinqueè precipitata in un burrone. Secondo quanto riferito, la piccola era insieme aiper una passeggiata a Campello ...

amifansinceday1 : RT @sunflowersef: NON CI CREDO CINQUE ANNI DOPO LORO CON LA BIMBA PIANGO MI HANNO DATO IL FINALE CHE HO SEMPRE CERCATO ?????????? #gizlisakli - riccisssima : RT @sunflowersef: NON CI CREDO CINQUE ANNI DOPO LORO CON LA BIMBA PIANGO MI HANNO DATO IL FINALE CHE HO SEMPRE CERCATO ?????????? #gizlisakli - greatescapef : RT @sunflowersef: NON CI CREDO CINQUE ANNI DOPO LORO CON LA BIMBA PIANGO MI HANNO DATO IL FINALE CHE HO SEMPRE CERCATO ?????????? #gizlisakli - Ilaria____C : RT @sunflowersef: NON CI CREDO CINQUE ANNI DOPO LORO CON LA BIMBA PIANGO MI HANNO DATO IL FINALE CHE HO SEMPRE CERCATO ?????????? #gizlisakli - sunflowersef : NON CI CREDO CINQUE ANNI DOPO LORO CON LA BIMBA PIANGO MI HANNO DATO IL FINALE CHE HO SEMPRE CERCATO ?????????? #gizlisakli -