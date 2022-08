Benetton Treviso: Hidalgo-Clyne “Squadra ambiziosa, voglio aiutare i giovani a crescere” (Di mercoledì 3 agosto 2022) È iniziata la nuova stagione ovale e le squadre stanno iniziando a costruire l’ossatura con cui affrontare l’anno. E la Benetton Treviso si presenta al via con una novità importante, il forte ed esperto mediano di mischia scozzese Sam Hidalgo-Clyne. Giocatore che ha le idee chiare su gli obiettivi per i biancoverdi. Classe ’93, cresciuto nell’Edimburgo ha vestito anche le maglie di Scarlets, Harlequins, Racing 92, Lione ed Exeter, prima di sbarcare a Monigo. “Il mio obiettivo principale è quello di portare alla Squadra la mia esperienza accumulata negli ultimi anni, aiutando i ragazzi più giovani. Siamo un team ambizioso e con tanto talento. Io voglio dare il mio contributo spingendo la Squadra verso gli obiettivi prestabiliti” le sue parole sul sito ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) È iniziata la nuova stagione ovale e le squadre stanno iniziando a costruire l’ossatura con cui affrontare l’anno. E lasi presenta al via con una novità importante, il forte ed esperto mediano di mischia scozzese Sam. Giocatore che ha le idee chiare su gli obiettivi per i biancoverdi. Classe ’93, cresciuto nell’Edimburgo ha vestito anche le maglie di Scarlets, Harlequins, Racing 92, Lione ed Exeter, prima di sbarcare a Monigo. “Il mio obiettivo principale è quello di portare allala mia esperienza accumulata negli ultimi anni, aiutando i ragazzi più. Siamo un team ambizioso e con tanto talento. Iodare il mio contributo spingendo laverso gli obiettivi prestabiliti” le sue parole sul sito ...

