Banco Bpm, utile semestre in crescita e prospettive positive (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Banco Bpm archivia il primo semestre dell’anno utile netto di 384 milioni di euro, in aumento del 6,3% su base annua. L’utile netto adjusted si attesta a 497 milioni (+30,1%), il miglior risultato dalla nascita del gruppo. Il margine di interesse è di 1.039,1 milioni, in crescita del 2%, con le commissioni nette a 966,9 milioni (+1,8%). Fra gli indici di patrimonializzazione il Cet1 ratio fully phased è al 12,8%. Salvo ulteriori peggioramenti di scenario, per l’intero 2022 Banco Bpm prevede un miglioramento dell’utile netto del gruppo rispetto al 2021, “con un trend che permette di confermare sia la traiettoria di redditività che i target complessivamente delineati nel piano strategico”. Nel semestre l’istituto dell’anno ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) –Bpm archivia il primodell’annonetto di 384 milioni di euro, in aumento del 6,3% su base annua. L’netto adjusted si attesta a 497 milioni (+30,1%), il miglior risultato dalla nascita del gruppo. Il margine di interesse è di 1.039,1 milioni, indel 2%, con le commissioni nette a 966,9 milioni (+1,8%). Fra gli indici di patrimonializzazione il Cet1 ratio fully phased è al 12,8%. Salvo ulteriori peggioramenti di scenario, per l’intero 2022Bpm prevede un miglioramento dell’netto del gruppo rispetto al 2021, “con un trend che permette di confermare sia la traiettoria di redditività che i target complessivamente delineati nel piano strategico”. Nell’istituto dell’anno ...

stati_generali : #banche, @BancoBPMSpa chiude il semestre con utili a 384 milioni (+6,3%). In borsa balzo del 5% - Giornaleditalia : Banco BPM, utile nel primo semestre 2022 a 384 mln ( +6,3%) - lifestyleblogit : Banco Bpm, utile semestre in crescita e prospettive positive - - telodogratis : Banco Bpm, utile semestre in crescita e prospettive positive - ledicoladelsud : Banco Bpm, utile semestre in crescita e prospettive positive -