Auto a Gpl va a fuoco sulla Paullese a Zelo Buon Persico: illeso l’automobilista (Di mercoledì 3 agosto 2022) Quando l’uomo si è accorto che qualcosa non andava ha accostato e in breve tempo le fiamme si sono propagate, interessando anche una vicina area verde Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 3 agosto 2022) Quando l’uomo si è accorto che qualcosa non andava ha accostato e in breve tempo le fiamme si sono propagate, interessando anche una vicina area verde

Normalman55 : RT @mr_meco: Red Ronnie che mette GPL per evitare che in numero della sua carta di credito venga associato alla sua auto diesel #RedRonnie… - Rivi7Alessandro : RT @mr_meco: Red Ronnie che mette GPL per evitare che in numero della sua carta di credito venga associato alla sua auto diesel #RedRonnie… - mr_meco : Red Ronnie che mette GPL per evitare che in numero della sua carta di credito venga associato alla sua auto diesel… - autoimmagine : Appena sbarcata in concessionaria #FORD #FIESTA 1.1 75 CV #GPL 5 porte Plus 12 mesi di garanzia inclusi Guidabile… - meteosergio1 : Mi è successo 2 volte (niente avviamento, come se batteria fosse staccata) staccando batteria problema risolto. Va… -