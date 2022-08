Atalanta, Percassi: “Non acquisteremo Pinamonti” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Atalanta Percassi- L’Atalanta continua il suo ritiro in vista dei prossimi impegni estivi. Oggi gli uomini di Gasperini, hanno svolto lavoro aerobico dopo un brevissimo risveglio muscolare. Lavora ancora a parte Duvan Zapata che, sarà titolare per la prima in campionato. Il direttore sportivo dei Bergamaschi, Antonio Percassi, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dell’Atalanta. Ha rilasciato una lunga intervista, dove ha precisato gli obbiettivi di mercato dei Bergamaschi. Ecco di seguito, le parole del D.S dei Nerazzurri: Sul Mercato e su Gasperini: “Su Lookman posso dire solo che, ci sono tante operazioni nel calcio e, come sempre, se non si finalizzano non si possono annunciare. Qualcosa nelle prossime ore succederà. Pinamonti? Un bel giocatore, ma ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 3 agosto 2022)- L’continua il suo ritiro in vista dei prossimi impegni estivi. Oggi gli uomini di Gasperini, hanno svolto lavoro aerobico dopo un brevissimo risveglio muscolare. Lavora ancora a parte Duvan Zapata che, sarà titolare per la prima in campionato. Il direttore sportivo dei Bergamaschi, Antonio, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dell’. Ha rilasciato una lunga intervista, dove ha precisato gli obbiettivi di mercato dei Bergamaschi. Ecco di seguito, le parole del D.S dei Nerazzurri: Sul Mercato e su Gasperini: “Su Lookman posso dire solo che, ci sono tante operazioni nel calcio e, come sempre, se non si finalizzano non si possono annunciare. Qualcosa nelle prossime ore succederà.? Un bel giocatore, ma ...

