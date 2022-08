Anche Tesla finisce nel contenzioso tra Twitter e Musk (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nella contesta Musk e Twitter ci è finita Anche Tesla. La richiesta della piattaforma è quella di ricevere documenti e comunicazioni di Tesla relativi all’offerta di Musk per l’acquisizione. L’informazione si apprende da un mandato di comparizione depositato in data 2 agosto – che compare su The Verge – e la conseguenza è il coinvolgimento a pieno titolo dell’azienda produttrice di auto elettriche, pannelli fotovoltaici e sistemi di stoccaggio energetico. LEGGI Anche >>> Musk smentisce la presunta relazione con Nicole Shanahan, moglie del cofondatore di Google, e bacchetta il WSJ Musk e Twitter, a che punto siamo? Il disaccordo è arrivato in tribunale, considerato che Twitter ha citato ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nella contestaci è finita. La richiesta della piattaforma è quella di ricevere documenti e comunicazioni direlativi all’offerta diper l’acquisizione. L’informazione si apprende da un mandato di comparizione depositato in data 2 agosto – che compare su The Verge – e la conseguenza è il coinvolgimento a pieno titolo dell’azienda produttrice di auto elettriche, pannelli fotovoltaici e sistemi di stoccaggio energetico. LEGGI>>>smentisce la presunta relazione con Nicole Shanahan, moglie del cofondatore di Google, e bacchetta il WSJ, a che punto siamo? Il disaccordo è arrivato in tribunale, considerato cheha citato ...

giornalettismo : Nel processo che vede scontrarsi #Twitter e #ElonMusk ci è finita dentro anche #Tesla - viaggiareonthe1 : Tesla Model S e X - Debuttano anche in Italia le varianti Plaid - massimo_foligno : Tesla Model S Plaid e Model X Plaid arrivano in Italia: come sono e quanto costano le super elettriche da 1000 Cv… - viaggiareonthe1 : Tesla Model S Plaid e Model X Plaid arrivano in Italia: come sono e quanto costano le super elettriche da 1000 Cv - g_zerbato : RT @lenisa_agostino: @Beaoh11 Pechino ha annunciato ufficialmente la sospensione del lancio dell'impianto di produzione di batterie CATL pe… -