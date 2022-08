Addio a Rosita | la 106enne che amava Viareggio e Gianni Morandi - Cronaca - lanazione it

greenMe.it

faceva la casalinga e si dilettava a fare la sarta. Era sorella di un diplomatico italiano e ha vissuto appieno la sua vita nonostante i drammi del Novecento. Era nata a Barga ma da giovane si ...Un'atmosfera che sa finalmente di, celebrando 11 stagioni in 12 anni. Per l'ultimissima ... Cassady McClincy e Melissa McBride, interpretando rispettivamente Negan, Maggie, Daryl,, Lydia e ... La storia di Margaret Keane, la pittrice degli "occhi grandi" e tristi appena scomparsa E’ deceduta la nonna di Viareggio. Alla veneranda età di 106 anni si è spenta Rosita Da Prato (in foto), nata nel 1916 e ospite dal 2015 anni fino a ieri della Rsa Tabarracci gestita di Icare. "Era se ...Cordoglio a Correggio per la scomparsa di Paola Giuberti, vinta da una malattia a soli 58 anni di età. Era stata infermiera all’ospedale di Correggio, la cittadina dove abitava, all’Espansione Sud. Av ...