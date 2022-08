Strage di Bologna, la partenza del corteo con lo storico bus 37 in testa: “La città non dimentica” – Video (Di martedì 2 agosto 2022) Da piazza del Nettuno, a Bologna, è partito il corteo commemorativo per il quarantaduesimo anniversario della Strage del 2 agosto, che si chiuderà in piazza Medaglie d’oro, in stazione. Sono presenti, tra gli altri, il sindaco Matteo Lepore, la vicesindaca Emily Clancy, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano De Maria, il deputato del Pd, Andrea De Maria, il presidente dell’associazione dei parenti delle vittime, Paolo Bolognesi. Quando il corteo ha iniziato a sfilare è partito un applauso da parte delle persone presenti in piazza. In testa, lo storico bus 37, che 42 anni fa si occupò di trasportare i feriti e i morti subito dopo la Strage. Video Comune di Bologna L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Da piazza del Nettuno, a, è partito ilcommemorativo per il quarantaduesimo anniversario delladel 2 agosto, che si chiuderà in piazza Medaglie d’oro, in stazione. Sono presenti, tra gli altri, il sindaco Matteo Lepore, la vicesindaca Emily Clancy, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano De Maria, il deputato del Pd, Andrea De Maria, il presidente dell’associazione dei parenti delle vittime, Paolo Bolognesi. Quando ilha iniziato a sfilare è partito un applauso da parte delle persone presenti in piazza. In, lobus 37, che 42 anni fa si occupò di trasportare i feriti e i morti subito dopo laComune diL'articolo ...

