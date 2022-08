Spiagge nel Lazio, ecco qual è quella più bella e come raggiungerla (Di martedì 2 agosto 2022) Acqua cristallina e sabbia dorata nel totale silenzio della natura. Sembra un sogno ma non lo è: lungo gli oltre 300 chilometri della costa laziale c’è una spiaggia paradisiaca, considerata in assoluto la più bella della regione. Leggi anche: Gaeta: lo stabilimento chiede il “pedaggio” per raggiungere la spiaggia libera, i bagnanti chiamano la Finanza La spiaggia più bella del Lazio: ecco dove si trova Si tratta di un luogo “segreto”, incontaminato e lontano dalla vita frenetica della città. Si trova a Gaeta e per raggiungerlo bisogna percorrere una discesa di 300 gradini, ecco perché questa spiaggia è stata soprannominata “la spiaggia dei Trecento Gradini“, anche se il suo vero nome è “Spiaggia dell’Arenauta“. Un angolo di paradiso di 1.500 metri protetto da altissime scogliere e dagli alberi, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 agosto 2022) Acqua cristallina e sabbia dorata nel totale silenzio della natura. Sembra un sogno ma non lo è: lungo gli oltre 300 chilometri della costa laziale c’è una spiaggia paradisiaca, considerata in assoluto la piùdella regione. Leggi anche: Gaeta: lo stabilimento chiede il “pedaggio” per raggiungere la spiaggia libera, i bagnanti chiamano la Finanza La spiaggia piùdeldove si trova Si tratta di un luogo “segreto”, incontaminato e lontano dalla vita frenetica della città. Si trova a Gaeta e per raggiungerlo bisogna percorrere una discesa di 300 gradini,perché questa spiaggia è stata soprannominata “la spiaggia dei Trecento Gradini“, anche se il suo vero nome è “Spiaggia dell’Arenauta“. Un angolo di paradiso di 1.500 metri protetto da altissime scogliere e dagli alberi, ...

