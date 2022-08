Sorteggio playoff Conference League 2022/2023 con la Fiorentina oggi in tv: orario e diretta streaming (Di martedì 2 agosto 2022) La Conference League 2022/2023 è già iniziata con i primi turni preliminari, ma adesso è tempo di fare sul serio con l’ingresso delle cosiddette ‘big’. Grande attesa per conoscere gli abbinamenti, in particolar modo per l’unica rappresentante italiana che sarà impegnata nella competizione, la Fiorentina. Ai viola spetterà il compito di tenere alto il tricolore nella competizione, che nella prima edizione ha visto trionfare la Roma. L’evento andrà in scena nella giornata di oggi, martedì 2 agosto, alle ore 14:oo e sarà trasmesso in diretta streaming sul sito dell’Uefa. Sportface.it seguirà il tutto in diretta attraverso un live testuale e costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LA diretta TESTUALE DEL ... Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) Laè già iniziata con i primi turni preliminari, ma adesso è tempo di fare sul serio con l’ingresso delle cosiddette ‘big’. Grande attesa per conoscere gli abbinamenti, in particolar modo per l’unica rappresentante italiana che sarà impegnata nella competizione, la. Ai viola spetterà il compito di tenere alto il tricolore nella competizione, che nella prima edizione ha visto trionfare la Roma. L’evento andrà in scena nella giornata di, martedì 2 agosto, alle ore 14:oo e sarà trasmesso insul sito dell’Uefa. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso un live testuale e costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LATESTUALE DEL ...

sportli26181512 : Conference League: LIVE il sorteggio con la Fiorentina: Oggi alle ore 14, presso la sede dell'Uefa a Nyon in Svizze… - sportface2016 : Sta iniziando il sorteggio dei playoffs di #ConferenceLeague. Segui la DIRETTA per scoprire le possibili avversarie… - Cucciolina96251 : RT @MatteoDG93: Oggi, alle 14, il sorteggio dei playoff di #ConferenceLeague. Le possibili avversarie della #Fiorentina: Sepsi (ROU)/Djung… - navarration_ : L'Olympiacos è stato eliminato al 2° turno dei preliminari #UCL dal Maccabi Haifa (1-1 in Israele, 0-4 al Pireo).… - FcInterNewsit : Champions, verso i playoff: i risultati del sorteggio di Nyon -