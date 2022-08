Rovigo | identificato il cadavere fatto a pezzi Ecco chi era

Leggi su 361magazine

(Di martedì 2 agosto 2022) e dove viveva. Rinvenuta anche la gamba destra Si chiamava Shefki Kurti, la vittima fatta ae ritrovata nei giorni scorsi nell’Adigetto in provincia di. L’uomo, che l’autopsia aveva indicato intorno ai sessant’anni, era un albanese di 72 anni residente a Badia Polesine. Ad accertarne l’identità sono stati i carabinieri di. L’uomo era un pensionato e coniugato, da tempo integrato nella comunità. I carabinieri hanno invitato i cittadini a fornire informazioni utili riguardanti la vittima. Restano per ora ignote le cause dell’omicidio, mentre continuano serrate le indagini per individuare il responsabile o i responsabili. Leggi anche:, ritrovamento resti umani.a chi apparterrebbero Le indagini erano iniziate quando sono stati rinvenuti i resti dell’uomo in sacchi neri. ...