Prime pagine 2 agosto: Juve su Mertens, Emerson per la Lazio. Inter, Inzaghi ha paura… GALLERY (Di martedì 2 agosto 2022) Il calciomercato monopolizza le Prime pagine dei quotidiani sportivi. La Juventus cerca un vice Vlahovic in attacco, dove si complica il ritorno... Leggi su calciomercato (Di martedì 2 agosto 2022) Il calciomercato monopolizza ledei quotidiani sportivi. Lantus cerca un vice Vlahovic in attacco, dove si complica il ritorno...

DiMarzio : #RassegnaStampa | Buonanotte con le #primepagine in edicola oggi, martedì 2 agosto - rubio_chef : Se la metà dei tifosi della @OfficialASRoma avesse letto anche solo le prime 50 pagine di questo libro, oggi la Rom… - DiMarzio : #RassegnaStampa | Buonanotte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola - LazioNews_24 : Le #primepagine di oggi #2agosto - siamo_la_Roma : ?? Le prime pagine di oggi ?? Il #Milan accoglie #DeKetelaere, la #Juve su #Mertens ?? #Roma, attesa per #Wijnaldum… -