Nel 2022 produzione di pesche e nettarine +9%, prezzi su (Di martedì 2 agosto 2022) ROMA – L’offerta europea di pesche, percoche e nettarine è stimata per il 2022 in circa 2,9 milioni di tonnellate, contro i 2,4 milioni di tonnellate del 2021, in aumento del 9% (Europech 2022). La produzione europea di quest’anno appare comunque deficitaria rispetto ai 3,7 milioni di tonnellate che è il dato medio del quinquennio 2015-2019. Le stime diffuse dal Centro Servizi Ortofrutticoli (Cso) indicano per l’Italia un’offerta 2022 valutata in circa 1,1 milioni di tonnellate, +40% su base annua anche se in flessione del 10% rispetto alla produzione media del periodo 2016-2020. Nel dettaglio, l’offerta è composta da 537mila tonnellate di nettarine; 469mila tonnellate di pesche e 75mila tonnellate di percoche. E’ quanto segnala ... Leggi su lopinionista (Di martedì 2 agosto 2022) ROMA – L’offerta europea di, percoche eè stimata per ilin circa 2,9 milioni di tonnellate, contro i 2,4 milioni di tonnellate del 2021, in aumento del 9% (Europech). Laeuropea di quest’anno appare comunque deficitaria rispetto ai 3,7 milioni di tonnellate che è il dato medio del quinquennio 2015-2019. Le stime diffuse dal Centro Servizi Ortofrutticoli (Cso) indicano per l’Italia un’offertavalutata in circa 1,1 milioni di tonnellate, +40% su base annua anche se in flessione del 10% rispetto allamedia del periodo 2016-2020. Nel dettaglio, l’offerta è composta da 537mila tonnellate di; 469mila tonnellate die 75mila tonnellate di percoche. E’ quanto segnala ...

