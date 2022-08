Morto a 300 km/h sul Gra: sfilata di auto di lusso al cimitero per omaggiare Nicholas (Di martedì 2 agosto 2022) Continua a far discutere la vicenda di Nicholas Calì, il 22enne di Aprilia tragicamente Morto sul Gran Raccordo Anulare a bordo di un’Audi R8 su cui sfrecciava a quasi 300 chilometri orari. Dopo la cancellazione del murales realizzato sulla facciata di una palazzina popolare, dai social arriva il video di un omaggio insolito avvenuto al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 2 agosto 2022) Continua a far discutere la vicenda diCalì, il 22enne di Aprilia tragicamentesul Gran Raccordo Anulare a bordo di un’Audi R8 su cui sfrecciava a quasi 300 chilometri orari. Dopo la cancellazione del murales realizzato sulla facciata di una palazzina popolare, dai social arriva il video di un omaggio insolito avvenuto al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

gualtierieurope : Rimosso il murale in una palazzina di Villaggio Falcone a #PontediNona dedicato al ragazzo morto in seguito ad un g… - thexeon81 : Ragazzo morto sul Gra a 300 all'ora, gli amici di Brischetto contro il giornalista di Repubblica: 'Vorrei sputarti… - figliodelvesuv2 : @NotizieFrance Io avrei lasciato il murales aggiungendo:questo coglione è morto perché correva a 300 km orari magar… - pietrop15671757 : Ragazzo morto sul Gra a 300 all'ora, gli amici di Brischetto contro il giornalista di Repubblica: 'Vorrei sputarti… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Ragazzo morto sul Gra a 300 all'ora, gli amici di Brischetto contro il giornalista di Repubblica: 'Vorrei sputarti in facci… -