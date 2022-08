Mertens-Napoli, finita per Spalletti: reazione da brividi di Dries (Di martedì 2 agosto 2022) Dries Mertens e il Napoli si sono ufficialmente detti addio qualche settimana fa. Il belga ha poi trascorso qualche giorno in città per salutari i propri amici. Mertens è stato anche a Capri dove i suoi amici gli hanno organizzato una festa a sorpresa. Dries Mertens Addio Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Secondo quanto riportato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal, Mertens non accetterebbe l’idea di dover lasciare la città partenopea e ha rivelato anche i motivi dietro al divorzio con il Napoli. Di seguito le parole di De Maggio: “Il calciatore belga non accetta l’idea di lasciare il Napoli, Napoli e i tifosi ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 2 agosto 2022)e ilsi sono ufficialmente detti addio qualche settimana fa. Il belga ha poi trascorso qualche giorno in città per salutari i propri amici.è stato anche a Capri dove i suoi amici gli hanno organizzato una festa a sorpresa.Addio(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Secondo quanto riportato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kissnel corso di Radio Goal,non accetterebbe l’idea di dover lasciare la città partenopea e ha rivelato anche i motivi dietro al divorzio con il. Di seguito le parole di De Maggio: “Il calciatore belga non accetta l’idea di lasciare ile i tifosi ...

