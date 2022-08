Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace: “Vi esorto con amore” (Di martedì 2 agosto 2022) La Madonna a Medjugorje nel suo Messaggio scelto per oggi ci richiama a un impegno quotidiano, perseverante, per ottenere il premio più grande. Ma molto dipende da noi, dalle nostre scelte, da quanto siamo motivati e determinati a realizzarlo per davvero. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico L'articolo Medjugorje Messaggio della Regina della Pace: “Vi esorto con amore” proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 2 agosto 2022) La Madonna anel suoscelto per oggi ci richiama a un impegno quotidiano, perseverante, per ottenere il premio più grande. Ma molto dipende da noi, dalle nostre scelte, da quanto siamo motivati e determinati a realizzarlo per davvero. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico L'articolo: “Vicon” proviene da La Luce di Maria.

NunziaSchifaudo : Messaggio del Papa ai giovani per il 33° Festival dei giovani a Medjugorje - GioBar1957 : Vi affido tutti alla B.V. Maria: MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO - 33° MLADIFEST A MEDJUGORJE - Bb23041974 : Medjugorje - Messaggio quotidiano del 30 Luglio 2022 sottotitoli in Ital... - pilatogiovanni1 : Da un messaggio di Medjugorje: - ilViandante : #Medjugorje, messaggio del 25 Luglio 2022: 'Io vi guido a mio Figlio affinché Lui sia per voi via, verità e vita.'… -