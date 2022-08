(Di martedì 2 agosto 2022) Le Università diprendono in considerazione la restituzione deidelconservati nel Regno Unito. Si tratta di un gruppo di 213 sculture conservate ai centri culturali Pitt Rivers e Ashmolean e al Museo di Archeologia e Antropologia. Le istituzioni si muovono quindi in direzione del ritorno dei pezzi in Nigeria

Manufatti del Benin: Oxford e Cambridge trattano Periodico Daily Le Università di Oxford e Cambridge stanno valutando se restituire i manufatti del Benin alla Nigeria dopo le richieste del Governo.