(Di martedì 2 agosto 2022) Il secondo film didi Taika Waititi raddoppia il suo caratteristico mix di scemenza e cupezza. Per ora laforzata diand Thuder funziona, ma potrebbe non sopravvivere a un altro sequel. Leggi

Internazionale

Taika Waititi si è talmente impegnato a infondere un tono di bonariain Thor: love and thunder da far credere che questo sequel, appartenente alla saga dell'... I colori pastello dominano'...... dalle disavventure intrise dislapstick (e prive di ... che strizza'occhio ai primi due lungometraggi del franchise Alien .congeneri proprio grazie a questa sua struttura meno... L’impegnativa comicità di Thor: love and thunder - Eileen Jones