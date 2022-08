Incidente treno Riccione, il padre di Giulia e Alessia: "Le accompagnavo sempre io" (Di martedì 2 agosto 2022) "Avrei dovuto portarle io in auto in riviera", ha detto Vittorio Pisanu al sindaco di Castenaso, comune del Bolognese dove la famiglia risiede, "ma non mi sentivo bene, così le ho fatte andare in treno". Alessia e Giulia, sorelle di 17 e 15 anni, sono morte la mattina del 31 luglio, investite da un treno Frecciarossa mentre tornavano a casa dopo una nottata in discoteca a Riccione. Leggi su tg24.sky (Di martedì 2 agosto 2022) "Avrei dovuto portarle io in auto in riviera", ha detto Vittorio Pisanu al sindaco di Castenaso, comune del Bolognese dove la famiglia risiede, "ma non mi sentivo bene, così le ho fatte andare in"., sorelle di 17 e 15 anni, sono morte la mattina del 31 luglio, investite da unFrecciarossa mentre tornavano a casa dopo una nottata in discoteca a

