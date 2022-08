Giovedì 4 agosto i funerali di Omar Monestier (Di martedì 2 agosto 2022) Si svolgeranno Giovedì 4 agosto alle ore 15, nel Duomo di Belluno, i funerali di Omar Monestier, direttore del Messaggero Veneto e de Il Piccolo, mancato lunedì 1 agosto all’età di 57 anni. Leggi su udine20 (Di martedì 2 agosto 2022) Si svolgerannoalle ore 15, nel Duomo di Belluno, idi, direttore del Messaggero Veneto e de Il Piccolo, mancato lunedì 1all’età di 57 anni.

francescoseghez : Decreto trasparenza: come riscrivere i contratti di lavoro? Con @adaptland abbiamo organizzato un webinar gratuit… - IlContiAndrea : Colpaccio della #NotteDellaTaranta al gran finale del 28 agosto ci sarà come ospite internazionale #Stromae… - Sole_365 : Manca sempre meno al grande evento! Giovedì 4 agosto vi aspettiamo alle 10.00 presso il Centro Commerciale Quarto N… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Da giovedì e sino al 23 agosto, dalle 20 alla mezzanotte, per lasciare spazio ad alcuni spet… - Libertas1947 : La Libertas Livorno 1947 è lieta di invitarvi alla conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti Andrea Sac… -

Nelle Valli dell'Aveto questa settimana Ecco gli appuntamento con il karaoke: MARTEDì 2 AGOSTO ORE 21.00 PIEVETTA VENERDÌ 5 AGOSTO ORE 21.00 ASCONA MARTEDÌ 9 AGOSTO ORE 21.00 ALPICELLA GIOVEDÌ 18 AGOSTO ORE 21.00 SANTO STEFANO D'AVETO ... Leggera diminuzione in tutti i mercati europei La società attiva nel settore dell'Enterprise Content Management debutterà a Piazza Affari giovedì 4 agosto. Sessione debole per l' Euro / Dollaro USA , che scambia con un calo dello 0,53%. Seduta in ... 3bmeteo Ecco gli appuntamento con il karaoke: MARTEDì 2ORE 21.00 PIEVETTA VENERDÌ 5ORE 21.00 ASCONA MARTEDÌ 9ORE 21.00 ALPICELLA18ORE 21.00 SANTO STEFANO D'AVETO ...La società attiva nel settore dell'Enterprise Content Management debutterà a Piazza Affari. Sessione debole per l' Euro / Dollaro USA , che scambia con un calo dello 0,53%. Seduta in ... Previsioni meteo video di giovedì 04 agosto sull'Italia