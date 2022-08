Elezioni: accordo Letta-Calenda-Della vedova. Si segue agenda Draghi: no tasse, correzione reddito cittadinanza, ius scholae (Di martedì 2 agosto 2022) L'accordo: "In ambito economico e sociale, le parti s'impegnano a contrastare le disuguaglianze e i costi Della crisi su salari e pensioni, convenendo di realizzare il salario minimo nel quadro Della direttiva Ue e una riduzione consistente del 'cuneo fiscale' a tutela in particolare dei lavoratori" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 2 agosto 2022) L': "In ambito economico e sociale, le parti s'impegnano a contrastare le disuguaglianze e i costicrisi su salari e pensioni, convenendo di realizzare il salario minimo nel quadrodirettiva Ue e una riduzione consistente del 'cuneo fiscale' a tutela in particolare dei lavoratori" L'articolo proviene da Firenze Post.

