Data di scadenza degli alimenti | come capire quando non si possono più magiare

Leggi su pantareinews

(Di martedì 2 agosto 2022) Dopo ladifa male mangiarli oppure esiste un periodo minimo di tolleranza, è necessario buttarli oppure possiamo riutilizzarli in qualche modo? Non bisogna sottovalutare le indicazioni fornite dai produttori presenti sulle confezioni di vendita, oltre i valori nutrizionali e gli ingredienti, il dato fondamentale è proprio ladi. Frutta, meglio mangiarla che berla in succo Cosa sapere sulladiQuante volte ti è capitato di acquistare un prodotto perché ne avevi voglia, ma poi arrivato a casa e messo in frigo, tra le mille cose da fare, non lo hai consumato ed è rimasto lì per giorni? Sì, è capitato molte volte anche a me. Soprattutto con gli ...