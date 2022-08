Colpita da ictus cerebrale a 104 anni | intervento record al Maggiore di Parma

(Di martedì 2 agosto 2022) Dopo 24 ore la signora Rosa era perfettamente lucida, in grado di muoversi e mangiare. Il caso più longevo in Italia

... di cui è responsabile Umberto Scoditti, che ha trattato con successo una signora di quasi 105 anni " 104 e 8 mesi per l'esattezza - ,dacerebrale. La signora Rosa, in buone condizioni ...... ospite di una casa di riposo, appena dopo l'ora di pranzo aveva presentato improvvisamente una paralisi degli arti di sinistra, cioè i sintomi che facevano pensare ad unDopo 24 ore la signora Rosa era perfettamente lucida, in grado di muoversi e mangiare. Il caso più longevo in Italia ...