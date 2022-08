Chelsea | nel mirino un difensore del Southampton

AndreaRigoli : RT @FormelloInsider: ?? AGGIORNAMENTO EMERSON #PALMIERI ?? Nel fine settimana ci sarà un nuovo contatto tra la #Lazio e il #Chelsea, si cerca… - Er_Duca86 : RT @FormelloInsider: ?? AGGIORNAMENTO EMERSON #PALMIERI ?? Nel fine settimana ci sarà un nuovo contatto tra la #Lazio e il #Chelsea, si cerca… - Forzalaziocari1 : RT @FormelloInsider: ?? AGGIORNAMENTO EMERSON #PALMIERI ?? Nel fine settimana ci sarà un nuovo contatto tra la #Lazio e il #Chelsea, si cerca… - FormelloInsider : ?? AGGIORNAMENTO EMERSON #PALMIERI ?? Nel fine settimana ci sarà un nuovo contatto tra la #Lazio e il #Chelsea, si ce… - vivoperlinter : Mercato Inter, il Chelsea suona la carica. Tre i nerazzurri nel mirino -

... visto il rendimento poco convincente, però ilnon ha aperto a tale soluzione. Serve che un'... Per il Milan liberarsi di Bakayoko sarebbe importante, considerando che non rientraprogetto di ...Arrivato2021 dal PSV di Eindhoven, Dumfries è cresciuto tantissimo nella sua prima stagione ... oggi Sanchez rescinde Calciomercato news, per Dumfries alnon bastano 25 milioni I Blues ...Il brasiliano, dopo cinque stagioni e mezzo in Cina, ha guadagnato così tanto che il Daily Star stima si potrebbe comprare l'Allianz Stadium ...Calciomercato news, sembrano in rialzo le quotazioni riguardanti il possibile passaggio di Dumfries al Chelsea dall'Inter. I Blues vorrebbero anche Casadei.