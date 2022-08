C’è l’accordo tra Pd, Azione e +Europa. Andranno insieme al voto (Di martedì 2 agosto 2022) Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova hanno raggiunto oggi l’accordo per l’alleanza in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Lo hanno riferito fonti di Azione e +Europa, mentre l’incontro tra le delegazioni di Pd, Azione e +Europa era ancora in corso. Pd, Azione e +Europa, nell’accordo siglato oggi, dichiarano di riconoscersi nel metodo e nell’Azione del governo Draghi. “Le parti – si legge nel patto siglato tra Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova – condividono e si riconoscono nel metodo e nell’Azione del governo guidato da Mario Draghi. I partiti che hanno causato la sua caduta si sono assunti una grave responsabilità dinanzi al Paese e all’Europa”. Al Pd il 70% dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 agosto 2022) Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova hanno raggiunto oggiper l’alleanza in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Lo hanno riferito fonti di, mentre l’incontro tra le delegazioni di Pd,era ancora in corso. Pd,, nelsiglato oggi, dichiarano di riconoscersi nel metodo e nell’del governo Draghi. “Le parti – si legge nel patto siglato tra Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova – condividono e si riconoscono nel metodo e nell’del governo guidato da Mario Draghi. I partiti che hanno causato la sua caduta si sono assunti una grave responsabilità dinanzi al Paese e all’Europa”. Al Pd il 70% dei ...

