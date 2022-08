Berlusconi: «Con noi tornerà il Ministero per gli Italiani nel mondo. L’Italia è stata troppo spesso una madre distratta» (Di martedì 2 agosto 2022) A meno di due mesi dal fatidico 25 settembre, Silvio Berlusconi ha cominciato un’accesa campagna elettorale da leader di Forza Italia. La coalizione di centrodestra, di cui il partito del Cavaliere fa parte insieme alla Lega di Matteo Salvini e a Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, è attualmente la più premiata dai sondaggi, ma l’ex premier non sembra volersi “adagiare sugli allori” e insiste, oltre che sugli «8 punti fondamentali per far ripartire L’Italia» – tra cui aumento delle pensioni, riduzione delle tasse e snellimento della burocrazia – anche sulla riscoperta di “vecchie” istituzioni. È il caso del Ministero per gli Italiani nel mondo, organo presieduto la prima volta nel 1991 dalla socialista Margherita Boniver durante il Governo Andreotti VII. In un’intervista rilasciata al sito La voce di ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022) A meno di due mesi dal fatidico 25 settembre, Silvioha cominciato un’accesa campagna elettorale da leader di Forza Italia. La coalizione di centrodestra, di cui il partito del Cavaliere fa parte insieme alla Lega di Matteo Salvini e a Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, è attualmente la più premiata dai sondaggi, ma l’ex premier non sembra volersi “adagiare sugli allori” e insiste, oltre che sugli «8 punti fondamentali per far ripartire» – tra cui aumento delle pensioni, riduzione delle tasse e snellimento della burocrazia – anche sulla riscoperta di “vecchie” istituzioni. È il caso delper glinel, organo presieduto la prima volta nel 1991 dalla socialista Margherita Boniver durante il Governo Andreotti VII. In un’intervista rilasciata al sito La voce di ...

