(Di martedì 2 agosto 2022) Ora leggo che il Berliner Ensemble si è affidato a una società per controllare i testi, ad evitare stereotipi razzisti, e contenuti sensibili. In altre parole per paura di problemi con il poltically ...

Italia Oggi

Con Soleri diventammo amici quando curò la regia di un suoa Amburgo. Seguii le prove, e ci vedevamo quasi ogni sera. Credo di ricordare la commedia quasi scena per scena, e non riesco a ......nella Russia di fine ottocento. Le successive proiezioni sono in programma tutte le ...di Mattia "La vendetta della strega Morgana" 17.00 27 /07/2022 I Burattini Cortesi "malato ... Arlecchino ambientato in Texas - ItaliaOggi.it Berlino ha una straordinaria offerta culturale, tre teatri dell'opera, orchestre teatri e musei. Ma è difficile guidare un amico venuto in visita che non ami la musica classica e non capisca il tedesc ...Dopo avere interpretato Arlecchino nel Pinocchio di Matteo Garrone, ora è al centro dello spettacolo di Les Moustaches di Fara Gera d’Adda ...