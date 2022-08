Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2022 ore 15:30 (Di lunedì 1 agosto 2022) Viabilità DEL 1 AGOSTO 2022 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INCENDIO STA CREANDO DISAGI SULLA Roma-FIUMICINO, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI PARCO LEONARDO IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO; SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA; UN ALTRO INCENDIO RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, NEI PRESSI DI CASTEL RomaNO IN DIREZIONE POMEZIA; E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; SULLA STESSA APPIA PER LA PRENSENZA DI CANTIERI IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA CIAMPINO E LO STESSO RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO INFINE CHE È TERMINATO IL SERVIZIO DELLE LINEE ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 agosto 2022)DEL 1 AGOSTOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCENDIO STA CREANDO DISAGI SULLA-FIUMICINO, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI PARCO LEONARDO IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO; SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA; UN ALTRO INCENDIO RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, NEI PRESSI DI CASTELNO IN DIREZIONE POMEZIA; E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; SULLA STESSA APPIA PER LA PRENSENZA DI CANTIERI IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA CIAMPINO E LO STESSO RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO INFINE CHE È TERMINATO IL SERVIZIO DELLE LINEE ...

romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Domenica sera all'Olimpico Roma-Shakhtar, la viabilità per lo stadio. Tutte le line… - Marialuisamean1 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac Centro, deviate 20 linee bus per un cantiere che interessa via Florida - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Potature sulla corsia tranviaria di via Prenestina, nel tratto tra viale Togliatti e via Bre… - romamobilita : #viabilità, traffico critico sulla Roma-Fiumicino tra il raccordo e Fiumicino (per incendio) - emiliobolles : RT @romamobilita: #viabilità, incendio sulla Roma-Fiumicino, è temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione Fiumicino all… -