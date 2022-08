Università, doppia laurea già dall’anno accademico 2022-2023 (Di lunedì 1 agosto 2022) Gli studenti avranno la possibilità di avere la doppia laurea: l’iscrizione a due corsi, contemporaneamente già dall’anno accademico 2022-2023. E’ stato pubblicato il decreto n. 930 del 29 luglio 2022 del ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, che ha disciplinato le modalità per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, con l’eccezione dei corsi di specializzazione medica, anche presso più Università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale a partire dal prossimo anno accademico 2022-2023. “Con l’introduzione della doppia ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 agosto 2022) Gli studenti avranno la possibilità di avere la: l’iscrizione a due corsi, contemporaneamente già. E’ stato pubblicato il decreto n. 930 del 29 lugliodel ministro dell’e della Ricerca, Maria Cristina Messa, che ha disciplinato le modalità per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti a due diversi corsi di, dimagistrale o di master, con l’eccezione dei corsi di specializzazione medica, anche presso più, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale a partire dal prossimo anno. “Con l’introduzione della...

